السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

قال رئيس الأركان التشيكي، كاريل رزيكا، إن الصراع المباشر بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” وروسيا سيكون السيناريو الأسوأ، لكنه ليس مستحيلًا.

وقال “رزيكا”، في مؤتمر "الأمن الداخلي واستقرار الدولة" في التشيك، إن “روسيا بالفعل على مسار صراع مع حلف شمال الأطلسي.. الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة لنا، ليست مستحيلة، إنها ممكنة".

وأشار إلى أن الجيش التشيكي يحاول الاستعداد "لصراع محتمل شديد الحدة مع عدو متقدم تقنيًا ، أي مع روسيا".

وأوضح أن جمهورية التشيك جزء من حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تتبعها الفوائد والالتزامات.

وقال “في حالة اندلاع صراع مسلح، سيتعين على معظم الجنود التشيكيين الانضمام إلى القتال وفقًا لخطط التحالف، وسيواصل بعض الجنود العمل في جمهورية التشيك من أجل الخدمات اللوجستية”.