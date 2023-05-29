من بينهم بيرسي تاو.. المدير الفني للوداد يفجر مفاجأة بشأن ثلاثي الأهلي

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة تصريحات المدير الفني لنادي الوداد بشأن مباراته مع الأهلي في نهائي أفريقيا.

وكتب فرج من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" المدير الفني للوداد قال تصريح خطي، قال إنه يركز في الدفاع على ثلاث لاعبين في فريق الأهلي يمنع وصول الكرة إليهم أو على الأقل يكون استلامهم للكرة تحت ضغط.

وتابع: "وقال إنهم ليسوا جميعا في خط الهجوم وذكر أن أول هؤلاء اللاعبين هو بيرسي تاو ورفض ذكر الآخرين معللا أنهم قد يكونوا خارج التشكيل الأساسي ".

علي جانب آخر، أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، أن النادي الأهلي طلب من الكاف الموافقة على السماح لـ 20 ألف متفرج لـ حضور مباراة الذهاب بالقاهرة أمام الوداد.

وأضاف خلال مداخلة على قناة أون أي، أن الكاف طالب بأن تكون السعة الكاملة لـ الاستاد وليس 20 ألف فقط، وأن اتحاد الكرة أبلغ الأهلي، ووزارة الداخلية.

ولفت إلى أن الكاف يتمنى السعة الكاملة كون المباراة نهائية، وأنه يتوقع أن يرتفع العدد عن 20 ألف، خاصة أن عدد الجماهير وصل لـ 52 ألف فى مباراة الرجاء.