خصم 29% على جوال شاومي Redmi ثنائي الشريحة في السعودية

تقدم شركة شاومي الصينية مجموعة كبيرة من الجوالات رخيصة الثمن، التي تتنوع في تكويناتها سواء من ناحية الذاكرة العشوائية أو سعة التخزين، ومن ناحية الأسعار لن تجد أفضل من طراز شاومي ريدمي 9A ميسور التكلفة.

في مقابل السعر الرخيص تتنازل شاومي عن بعض المواصفات الأخرى غير الأساسية، فمثلا يأتي الجوال بكاميرا خلفية واحدة بعكس الهواتف الذكية الأخرى، ما أنه لا يدعم شريحة NFC بالإضافة إلى المعالج المتوسط الأداء من ميدياتك، لا تتوقع أداء رائعا، فقط ما يناسب مواصفات جوال من أرخص الجوالات في السوق.

Xiaomi Redmi 9A

ويقدم موقع أمازون السعودية جوال شاومي ريدمي 9A بتخفيض 29% عن سعره الأصلي وأصبح معروض للبيع حاليا بسعر 299 ريال سعودي، وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و32 جيجابايت روم. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

مواصفات Xiaomi Redmi 9A

يأتي جوال شاومي ريدمي مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

وتحت الغطاء، معالج من ميدياتك مجموعة شرائح MT6762G Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

Xiaomi Redmi 9A

ويحزم الجوال بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر أيون، سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقوة 10 وات فقط، نظام التشغيل أندرويد 10 المعتمد في عمله على واجهة مستخدم MIUI 12.

يأتي جوال شاومي ريدمي مع أبعاد طول 164.9 ملم وعرض 77.1 ملم وسمك 9 ملم ووزن إجمالي 196 جم، مع مجموعة من المستشعرات وهي التقارب والتسارع ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع.

وفي اللوحة الخلفية كاميرا واحدة فقط بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 مع فلاش ليد وتقنية HDR والقدرة على تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابيسكل، وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 بتقنية HDR لتحسين نسب تباين الألوان في الصورة.