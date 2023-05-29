عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 29% على جوال شاومي Redmi ثنائي الشريحة في السعودية

Xiaomi Redmi 9A
Xiaomi Redmi 9A

تقدم شركة  شاومي  الصينية مجموعة كبيرة من الجوالات رخيصة الثمن، التي تتنوع في تكويناتها سواء من ناحية الذاكرة العشوائية أو سعة التخزين، ومن ناحية الأسعار لن تجد أفضل من طراز شاومي ريدمي 9A ميسور التكلفة.

في مقابل السعر الرخيص تتنازل  شاومي  عن بعض المواصفات الأخرى غير الأساسية، فمثلا يأتي الجوال بكاميرا خلفية واحدة بعكس الهواتف الذكية الأخرى، ما أنه لا يدعم شريحة NFC بالإضافة إلى المعالج المتوسط الأداء من ميدياتك، لا تتوقع أداء رائعا، فقط ما يناسب مواصفات جوال من أرخص الجوالات في السوق.

Xiaomi Redmi 9A

ويقدم موقع أمازون السعودية جوال شاومي ريدمي 9A بتخفيض 29% عن سعره الأصلي وأصبح معروض للبيع حاليا بسعر  299 ريال سعودي، وذلك مع إصدار الذاكرة وسعة التخزين 2 جيجابايت رام و32 جيجابايت روم. في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

مواصفات Xiaomi Redmi 9A

يأتي جوال  شاومي ريدمي  مع شاشة عرض نوعها LCD مقاس 6.5 بوصة، دقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة، درجة سطوع 400 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.0%.

وتحت الغطاء، معالج من ميدياتك مجموعة شرائح MT6762G Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات جرافيك من PowerVR GE8320 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 2 أو 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

Xiaomi Redmi 9A

ويحزم الجوال بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر أيون، سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم شحن بقوة 10 وات فقط، نظام التشغيل أندرويد 10 المعتمد في عمله على واجهة مستخدم MIUI 12.

سعر منخفض وفقا لإمكاناته.. تقدر تشتري موبايل شاومي من هنا

شحن في 15 دقيقة فقط.. تعرف على هاتف شاومي الأكثر مبيعا

يأتي جوال شاومي ريدمي مع أبعاد طول 164.9 ملم وعرض 77.1 ملم وسمك 9 ملم ووزن إجمالي 196 جم، مع مجموعة من المستشعرات وهي التقارب والتسارع ولا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع. 

وفي اللوحة الخلفية كاميرا واحدة فقط بدقة 13 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 مع فلاش ليد وتقنية HDR والقدرة على تصوير مقاطع فيديو بجودة 1080 ميجابيسكل، وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/2.2 بتقنية HDR لتحسين نسب تباين الألوان في الصورة.

جوال شاومي Redmi ريدمى شاومي ريدمي ريدمي 9A Xiaomi Xiaomi Redmi 9A السعودية ريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

نجم الأهلي مفاجأة معسكر منتخب مصر المقبل

موضوعات متعلقة

بكاميرا 108 ميجابيكسل.. خصم 22% على جوال هواوي Nova في السعودية

تسريب مواصفات Nothing phone من الجيل التالي

فيفو تطلق هاتفين من سلسلة Y بقوة شحن 44 وات

هواوي تطلق موبايل جديد بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت

أقل من 5 آلاف جنيه.. لينوفو تطلق تابلت جديدا للطبقة المتوسطة

5 نصائح تساعدك في استخدام ChatGPT وBard بكفاءة عالية

هتراسل أي حد على WhatsApp من غير رقم موبايله.. ميزة ثورية جديدة

إيلون ماسك يبدأ التجارب السريرية للشريحة الدماغية في البشر

ترشيحاتنا

وكالة “موديز” تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

36 ألف جنيه| رفع إعفاء ضريبة الدخل والمرتبات..و 8 فئات معفاة من السداد

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

مجلس النواب يوافق نهائياً على مشروع قانون الضريبة على الدخل

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة منتشرة لسلق البيض تتسبب في كارثة لوجه سيدة..صور

مشروب نتناوله يومياً .. يدمر الكبد والكلى ويسبب كوارث

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية وسحب الملفات حتى1 يوليو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ