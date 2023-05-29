دولة أفريقية تكشف عن مفاوضات بشأن استضافة قاعدة عسكرية روسية علي أراضيها

قال وزير دفاع جمهورية إفريقيا الوسطى، كلود رامو بيرو، إن المفاوضات بين جمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا حول بناء قاعدة عسكرية في هذا البلد لا تزال جارية.

وقال رامو بيرو: "لقد أجرينا محادثات حول هذه القضية، وعملية التفاوض مستمرة.. بسبب المشاكل الأمنية المستمرة أعربت روسيا عن استعدادها لدعم جيش جمهورية إفريقيا الوسطى في حل المشاكل الأمنية".

وفي وقت سابق، قال سفير جمهورية إفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو بوناجازا، إن جمهورية إفريقيا الوسطى مهتمة باستضافة قاعدة عسكرية روسية على أراضيها.

ووفقا له، فإن وجود مدربين عسكريين من روسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى عزز القدرة القتالية لجيش الجمهورية.