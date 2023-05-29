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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن الرحاب و9 مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 12 ساعة| تفاصيل

صدى البلد

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن مناطق شرق وجنوب الأكاديمية - الياسمين من ٥: ٨ - البنفسج من ٦ : ۱۲ - البنفسج عمارات - الرحاب مرحلة أولى - المستثمرين الشمالية - الحي الرابع والتجمع الخامس، القطاع الأول والثاني من مركز المدينة.

وقال الجهاز، إن قطع المياه نظرا لوجود تسرب بخط مياه الشرب بقطر ۸۰۰ مم بشارع الـ ۹۰ الشمالي وضرورة الإصلاح.

وأشار الجهاز إلى أن قطع المياه من الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين الموافق ٢٩-٥-٢٠٢٣، وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا الثلاثاء الموافق ٣٠-٥-٢٠٢٣.

وبحسب بيان، وبناء على ما تقدم سيتم استغلال وقت انقطاع المياه في تنفيذ جزء من خطة الإحلال والتجديد لبعض المحابس بالمناطق المتأثرة بالإعلان

ونوه جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين برجاء الاتصال على ١٥١٠٠ في حالة احتياج سيارات مياه.

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