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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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في يومه العالمي.. استشاري الجهاز الهضمي يضع روشتة بالوجبات الصغيرة والخفيفة

صدى البلد

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، إن الجهاز الهضمي يتأثر بما نتناوله على مستوى الفائدة والضرر، وأن أول حل لوقاية الجهاز الهضمي هي ضبط طبيعة الأطعمة ومواعيد تناولها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن كل تلك الأشياء تؤثر على البكتيريا النافعة والضارة الموجودة فى المعدة، موضحا أنه تم اكتشاف أن جميع الأمراض الموجودة فى الجسم سواء لها علاقة بالجهاز الهضمي أو غيره تأتي نتيجة البكتيريا الموجودة في الجسم، سواء كانت أمراض مناعية أو مزمنة وما إلى ذلك.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي بقصر العيني، أنه من أجل المحافظة على البكتيريا الخاصة بي، فيجب المحافظة على نوعية الطعام التي نتناوله، مثل: تناول الخضروات والبروتينات والنشويات بشكل جيد، حيث إن كل ذلك يؤثر على نمو البكتيريا.

استشاري الجهاز الهضمي البكتيريا النافعة إكسترا نيوز أمراض مناعية تناول الخضروات محمد خورشيد

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