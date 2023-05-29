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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني في مطار القاهرة.. صور

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

 استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

أقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي وأشتية جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.

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رئيس مجلس الوزراء رئيس وزراء فلسطين الدكتور محمد أشتية فلسطين مصر

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