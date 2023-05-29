صحة النواب تطالب بتحفيز المواطنين على التبرع بالدم والبلازما

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم (171) لسنة 2023، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) بمبلغ 44 مليون ين ياباني، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/2/2023.



تستهدف الاتفاقية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم جهود التنمية في مصر،

وناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال جلسة الاستماع، التى عقدتها اليوم، تحت عنوان " الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية "، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة .

سأل الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، ممثل هيئة الدواء الدكتور أيمن الخطيب عن وجود أى علاج مسجل تحت اسم الخلايا الجذعية؟

وقال الدكتور أيمن الخطيب: لا يوجد دواء سواء مستورد أو محلي، ولا يوجد في مصر مستحضر رسمي فيه".

وعرضت النائبة ايرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية، طلب إحاطة مقدما منها بشأن العلاج بالخلايا الجذعية، قائلة: أنقذوا المرضى بسرطان الدم والغدد اللمفاوية، عندهم أمل العلاج بالخلايا الجذعية، فهل هناك أماكن تعالج بالخلايا الجذعية، وإذا لم يكن هناك علاج بها يجب الرقابة على الأماكن المفتوحة تحت اسم الخلايا الجذعية حتى لا يتم النصب على المواطنين وخداعهم".

وجددت النائبة ايرين سعيد، مطالبتها بتشديد الرقابة على الأماكن التي تنصب على المواطنين باسم علاج الخلايا الجذعية.

كما طالبت بحملة توعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما، ويجب تحفيز الناس على التبرع".