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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حققت ثروة طائلة.. فيديو صادم لمتسولة يثير جدلا بـ السعودية

متسولة في السعودية
متسولة في السعودية

كشف مقطع فيديو تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، على منصة “تويتر”، جمع احدي المتسولات مبلغ ضخم من المال، بعد تسولها أمام أحد المساجد بالمملكة.

وفي وقت سابق، شددت المملكة العربية السعودية وحذرت من اتخذ التسول مهنة أو حرض أو اتفق وساعد غيره على التسول بأي طريقه ممكنة وثبت عليه ذلك، كانت عقوبة التسول مده لا تقل عن 6 شهور أو دفع غرامة مالية بدلًا من السجن وكان قدرها 50 ألف ريال، وفي بعض الأحيان يكون دفع الغرامة والسجن معا.

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وكانت عقوبة من ساعد في التسول أو اتخذ التسول مهنة أو حرض واتفق وثبت أنه ضمن جماعة منظمة تتخذ التسول مهنة، كانت عقوبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية التسول

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