تصدرت التريند.. شاهد صور شام ابنة أصالة قبل وبعد فقدان وزنها

تصدرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد اثارة الجدل حول لقب صوت مصر، الذي أطلق على والدتها منذ أسابيع، لتخرج بعد ذلك الفنانة شيرين عبد الوهاب وتلقب نفسها بهذا اللقب ومنها بعدها أنغام.

وأثارت شام ابنة اصالة الجدل خلال السنوات الماضية بعد فقدانها وزنها و حصولها على الوزن المثالى ، وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها قبل و بعد فقدان وزنها.

ابنة أصالة تثير الجدل

قالت شام ابنة أصالة في تصريحات تلفزيونية "أنا ما بشوف غير أمي أصالة، هي الصوت بالنسبة لي .. فيه صوت حدا خلق مثله؟ فيه حدا بيجيب هالمساحة؟.. وما حدا عنده التاريخ هاد.. أنا بالنسبة لي الصوت الأول والأخير هي أصالة".