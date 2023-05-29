تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

تصدرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.



وشارك أحمد سعد، متابعيه على إنستجرام صوراً من الاحتفال، وظهر وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عالية يا علياء”.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور زوجة الفنان أحمد سعد..