عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

صدى البلد

تصدرت علياء بسيوني، زوجة أحمد سعد، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد إثارتها  الجدل بعدما كتبت رسالة غامضة عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل.. وهذا غير موجود في الواقع".

وتتميز زوجة أحمد سعد، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها، و من الناحية الجمالية تعتمد علي وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.


وشارك أحمد سعد، متابعيه على إنستجرام صوراً من الاحتفال، وظهر وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عالية يا علياء”. 

 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور زوجة الفنان أحمد سعد..

زوجة أحمد سعد تتأثّر وتقبّل يده على الهواء (فيديو) | النهار
بقبلة وحضن.. أول ظهور لأحمد سعد و علياء بسيوني بعد الزواج | خبر | في الفن
علياء بسيوني الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد| لن تصدق فارق السن بينهما | الوفد
هن | من هي زوجة أحمد سعد؟.. عارضة أزياء شهيرة ودعمتها رضوى الشربيني (صور)
أحمد سعد يتزوج للمرة الرابعة.. ماذا تعرف عن علياء بسيوني؟
صور| بعد إعلان خطبتهما رسميًا.. من هي علياء بسيوني خطيبة أحم | مصراوى

 

 

احمد سعد وزوجته أحمد سعد رسالة غامضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

تعليق مثير من فرج عامر علي منصب أحمد ناجي الجديد بالنادي الأهلي

أزمة موليكا |كولر يرفض عودة نجم الأهلي ومحاولات من مجلس الإدارة لإقناعه

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

موضوعات متعلقة

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

طريقة عمل المكرونة البشاميل

بعد توثيق مراحل حملها.. إطلالات جوري بكر في الشهور الأخيرة

إطلالات وضعت إليسا فى مأزق.. شاهد

بعد حفل خطوبتها على مخرج مشهور.. 10 صور لـ بسمة داوود

حفل زفاف لليوم الثانى فى الجونة.. ابن ماجد الكدواني وزوجته يثيران الجدل

هو أهلي كلهم| شاهد.. شيرين تتغزل في حسام حبيب خلال تواجدهم بجدة

ترشيحاتنا

في يوم الذكرى.. بايدن يكشف عن الواجب "المقدس" الوحيد للأمريكيين

إسرائيل نكثت بوعدها.. واشنطن تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن مستوطنة "حومش"

بسبب الامتحانات.. دولة عربية تقرر قطع خدمة الإنترنت

العامة للصوامع والتخزين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر

قرار بولندي ضد روسيا يثير مخاوف أمريكا.. ماذا يحدث؟

هل تسمح تأشيرة الزيارة بأداء مناسك الحج؟.. الحج والعمرة بالسعودية تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما سيحدث في مكة| ماذا تعني ظاهرة اختفاء ظل الكعبة؟

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

رقم خرافي.. مى عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها في حفل هيفاء وهبى

دخول زجاجة مزيل عرق إلى جسد إيراني.. كيف تصرف الأطباء؟

فيديو

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

طبيب نسا يساوم ضحاياه على الإجهاض مقابل علاقات محرمة.. فيديو

جمعتهما الصداقة والموت.. قصة وفاة طالبين عقب انتهاء الامتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ