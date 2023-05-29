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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن التوترات بين صربيا وكوسوفو

صربيا وكوسوفو
صربيا وكوسوفو

أدان السفير الأمريكي لدى كوسوفو، اليوم الاثنين، استخدام العنف ضد المتظاهرين في مدينة زفيكان واستخدام المتفجرات ضد قوات حلف الناتو.

وقال السفير الأمريكي لدى كوسوفو في تصريحات له، إن الولايات المتحدة الامريكية تجدد دعوتها إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال المؤججة للصراع في كوسوفو.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة مع استمرار صربيا في إرسال قواتها باتجاه حدود كوسوفو للرد على الاستفزازات المحتملة.

وقال فوسيفيتش لمحطة صربية إن 'الحالة سلمية فقط على مستوى المظهر، ولا توجد حوادث في الوقت الحالي، لكن التوترات في ذروتها ، ومؤشر التوترات في المنطقة الحمراء، ولا سيما بين الصرب الذين يتعرضون مباشرة لتهديد من نظام رئيس وزراء كوسوفو ألبين"

وأعرب الوزير الصربي عن اعتقاده أن التصعيد الحالي يمكن أن يتحول إلى صراع مباشر في أي لحظة.

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