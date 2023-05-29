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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيران تحاصر المبنى.. لقطات مروعة في حريق جهاز 15 مايو | فيديو

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

اندلع حريق هائل في مبني جهاز مدينة 15 مايو حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على النيران، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي شب داخل الطابق الاول بمبنى جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتى الطابق الخامس .

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التفاصيل الكاملة لحريق جهاز مدينة 15 مايو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات إطفاء القاهرة بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

 

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتم اخلاء مبنى جهاز مدينة 15 مايو من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى، ووصول النيران والأدخنة إلى الطابق الخامس، كما تم الدفع بسيارة سلم هيدروليكي لإنقاذ المواطنين والموظفين.

حريق جهاز مايو

إصابة 23 موظفا ومواطنا في حريق جهاز مايو

وبالمعاينة والفحص، كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة إصابة ٢٣ موظفاً ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماسا كهربائيا في تكييف بأحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتدت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني، ووصول النيران إلى الأشجار المتواجدة أمام المبنى.

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم، كما تبين إصابة موظف بكسور وسحجات متفرقة في الجسد إثر سقوطه من الطابق الخامس من مبنى جهاز 15 مايو، قبيل السيطرة على الحريق وإخماده، وجرى استكمال إجراءات السيطرة على النيران وعمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وشكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فريقا أمنيا لفرض كردون بمحيط الحادث، مع وصول خبراء الأدلة الجنائية إلى مسرح الحادث للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران في مبنى الجهاز، والذي يحتوى على جهاز 15 مايو والسجل المدني والجوازات والجنسية وإدارة المستقبل التعليمية.

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