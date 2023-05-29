دخول الرئيس البيلاروسي للمستشفى بعد مقابلته بوتين.. ما السبب؟

عرضت فضائية “العربية”، تقريرا مصورا عن لقاء بين الرئيس البيلاروسي وفلاديمير بوتين الذي انتهي بدخول ألكساندر لوكاشينو إلى المستشفى وفي حالة حرجة وذلك بعد خروجه مباشرة من لقاء مع فلاديمير بوتين خلف الأبواب المغلقة بالكرملين.

تسميم الرئيس البيلاروسي

دخول ارئبي البيلاروسي، المستشفى أثار حالة من الجدل والتكهنات في الأوساط السياسية، حيث نشر زعيم المعارضة البيلاروسية معلومات حول الحادث.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لإنقاذه هي محاولة من الروس، لإبعاد أصابع الاتهام حول مشاركة الكرملين بتسميم ألكساندر لوكاشينكو.

وعلى الرغم من العلاقات القوية التي تجمع بين روسيا وبيلاروسيا، إلا أن غياب الرئيس البيلاروسي خلال الفترة الماضية عن المشاركة في عدة مناسبات رسمية، والتكتم بمكان وجوده بحجة المرض أثار الفضول حول طبيعة العلاقة الحالية بين الطرفين.

وبحسب المعلومات التي نشرت، حول حادثة الرئيس البيلاروسي فلم تشر أي جهة إلي الأسباب الحقيقية وراء دخوله المستشفى.