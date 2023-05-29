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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العربية: قوات الأمن التونسية تتصدى لمحاولات حركة النهضة إسقاط البلاد

تونس
تونس

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن محاولة حركة النهضة إسقاط الدولة التونسية، حيث أثارت قضية تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب الكثير من الفوضي داخل حركة النهضة التونسية خاصة بعد سلسلة من الايقافات لقيادات الحركة.

أرادت حركة النهضة الرد على هذه الإيقافات من خلال تدبير محاولات لإسقاط الدولة التونسية والتخلص من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

مرحلة لترسيخ دولة القانون

منعت جهود القوات الأمنية والمخابرات التونسية مخططات حركة النهضة، ووفقا لتصريحات البرلمانية التونسية فاطمة المسدي، فهي ترى أن تونس لا تعيش حالة فوضى سياسية وإنما بدأت في التحول إلى دولة قانون بمساعدة الشعب التونسي من خلال الانتخابات، منوها إلى أن الشعب التونسي لا يعيش في حالة فوضي سياسية بل يعيشون مرحلة لترسيخ دولة القانون، ولا أحد فوق المحاسبة، وتم تغيير النظام الانتخابي والسياسي عبر اللجوء إلى الشعب.

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