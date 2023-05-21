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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن أزمة الخبز في البلاد

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، إن ندرة الخبز في عدد من المدن التونيسية، منها القيروان وسليانة، تعود إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات.

وأضاف سعيد بعد اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونيسية، أنه من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة.

وتشهد المخابز في تونس أزمة في ظل نقص المواد الأولية اللازمة لصناعة الخبز غير المدعم، ما أدّى إلى إغلاق نحو ثلث المخابز البالغ عددها 1500 مخبزا.

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وفي وقت سابق،قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، مشددًا على أهمية وجود قضاء مستقل وعادل يتساوى أمامه الجميع.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الاثنين بقصر قرطاج، السيّد المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين".

وأضاف البيان: "شدد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن".

الرئيس التونسي قيس سعيد القيروان سليانة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونيسية تونس

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