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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس والمنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي يبحثان سبل تطوير التعاون المشترك

صدى البلد

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي، أهمية وضع مسألة تأثيرات التّغيّرات المناخيّة على الفلاحة والموارد الطبيعيّة ضمن أولويات عمل المنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع المدير العام للمنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداولت، حيث بحث الجانبان سبل تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد حلول للأزمات في إطار الشراكة بين الدول المنضوية تحت المنظّمة.

كما تناول اللّقاء واقع وآفاق التّعاون الثنائي بين البلدين وآليات تنفيذ برامج المنظّمة المتعلّقة بالأمن الغذائي في تونس والسّبل الكفيلة لتطوير برامج التعاون.

ومن جهته، أكد المدير العام للمنظّمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايداولت، استعداد المنظمة لمواصلة العمل المشترك مع تونس لمجابهة كافة التّحدّيات.

المدير العام للمنظ مة الإسلامية تونس المدير العام للمنظ مة الإسلامية للأمن الغذائي المنظ مة الإسلامية للأمن الغذائي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي

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