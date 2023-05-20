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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية تونس والإمارات يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ويبحثان سبل تعزيزها

صدى البلد

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، عمق العلاقات التاريخية المميزة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والسعي دوما لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمامها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الاستغلال الأمثل للامكانيات الكبيرة المتوفرة في البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الشيخ شخبوط بن نهيان أل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم /السبت/، في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية بمدينة جدة.

واتفق الوزيران - حسبما أفادت وزارة الخارجية التونسية عبر موقعها الإلكتروني - على تكثيف زيارات كبار المسؤولين والوفود من الجانبين، والتحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

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