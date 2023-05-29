بيراميدز يتفوق على الاتحاد السكندري 2-1 بالدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.



أحرز إبراهيم عادل هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 19 عقب إرسال وليد الكرتي تمريره بينية لإبراهيم عادل الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

ولم تمر سواء دقائق حتى نجح عمار حمدي في إحراز هدف تعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 22 عقب تسديد الكرة من خارج منطقة الجزاء عن طريق فوزي الحناوي وارتطمت في قدم أحد المدافعين ووصلت للاعب عمار حمدي أمام المرمى الذي سدد الكرة لداخل الشباك.

وفي الدقيقة 69 أحرز فخر لاكاي الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري من خلال إرسال رمضان صبحي تمريرة رائعة برأسية من خارج منطق الجزاء انفرد على أثرها فاخري لاكاي بالحارس مهدي سليمان ثم راوغ فاخري لاكاي الحارس وسددها بسهولة في الشباك.





وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو





فيما أعلن جايمى باتشيكو عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والذي جاء كالتالي:-





حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي