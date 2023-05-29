حرب ضد الناتو.. رئيس صربيا يحذر من كارثة بسبب التصعيد في كوسوفو

دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الإثنين، إلى عقد اجتماع مع ممثلي خمس دول غربية غدا الثلاثاء بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو.

وقال فوتشيتش: “أدعو القادة الغربيين إلى تعقيل "طفلهم" بريشتينا قبل فوات الأوان”، مؤكدا أن “هدف سلطات كوسوفو هو دفع صربيا إلي صراع مع حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف: "كل هذا ينظمه رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، برغبته الكبيرة في حدوث صراع بين الصرب وحلف شمال الأطلسي، وهو الوحيد المذنب بما يحدث، يغسل يديه مثل بيلاطس ويقول إن الأمر لا علاقة له به”.

وأوضح فوتشيتش، أن “بلجراد ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في كوسوفو ، لكنها لن تسمح بقتل شعبها”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إصابة 11 جنديًا إيطاليًا من الوحدة الدولية التابعة لقوة كوسوفو، المسؤولة تحت قيادة حلف الناتو، عن ضمان الاستقرار في كوسوفو، خلال اشتباكات في الإقليم.

وكتب تاجاني، في تغريدة على “تويتر”، “أود أن أعرب عن تضامني مع العسكريين التابعين لبعثة قوة كوسوفو، الذين أصيبوا في كوسوفو خلال اشتباكات بين المتظاهرين الصرب وشرطة كوسوفو. ومن بينهم 11 إيطاليا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، ولكن لا يوجد أي تهديد على حياتهم”.

وأضاف: "الجيش الإيطالي يواصل القيام بواجبه من أجل السلام”.