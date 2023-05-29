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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. إصابة 41 جنديا من قوات حلف الناتو في كوسوفو

إصابة 41 جنديا من
إصابة 41 جنديا من قوات حلف الناتو في كوسوفو

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، إصابة 11 جنديًا إيطاليًا من الوحدة الدولية التابعة لقوة كوسوفو، المسؤولة تحت قيادة حلف الناتو، عن ضمان الاستقرار في كوسوفو، خلال اشتباكات في الإقليم.

وكتب تاجاني، في تغريدة على “تويتر”، “أود أن أعرب عن تضامني مع العسكريين التابعين لبعثة قوة كوسوفو، الذين أصيبوا في كوسوفو خلال اشتباكات بين المتظاهرين الصرب وشرطة كوسوفو. ومن بينهم 11 إيطاليا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، ولكن لا يوجد أي تهديد على حياتهم”.

وأضاف: "الجيش الإيطالي يواصل القيام بواجبه من أجل السلام”.

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من جانبها، قالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إن ما مجموعه 41 من أفراد الوحدة الدولية التابعة لقوة كوسوفو، التابعة لحلف الناتو، أصيبوا خلال الاشتباكات في كوسوفو.

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