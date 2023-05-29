أول تعليق من حلف الناتو على التوترات بين كوسوفو وصربيا

أدان حلف شمال الاطلسي "الناتو"، اليوم الأثنين، بشدة الهجمات، التي أسماها بغير المبررة، ضد قوات حفظ السلام شمالي كوسوفو.

وقال حلف الناتو: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تزيد من تأجيج التوترات والانخراط في الحوار".

كما أدان السفير الأمريكي لدى كوسوفو، استخدام العنف ضد المتظاهرين في مدينة زفيكان واستخدام المتفجرات ضد قوات حلف الناتو.

وقال السفير الأمريكي لدى كوسوفو في تصريحات له، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد دعوتها إلى الوقف الفوري للعنف والأعمال المؤججة للصراع في كوسوفو.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، إن التوترات في كوسوفو بلغت ذروتها وقد تتصاعد إلى اشتباكات مسلحة مع استمرار صربيا في إرسال قواتها باتجاه حدود كوسوفو للرد على الاستفزازات المحتملة.