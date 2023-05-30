المرتبة الثامنة عالميا.. مصر تنضم لكبرى دول الغاز الطبيعي بحقل ظهر |تفاصيل

حققت مصر نتائج كبيرة فى قطاع البترول وخاصة قطاع الغاز الطبيعي، إذ تم الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتصدير للخارج، كما تم تحقيق نمو فى موارد مصر من الغاز الطبيعي واستغلالاً أمثل لها وتطويراً غير مسبوق لمصافي تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة في تأمين إمدادات الوقود والتصدير للخارج.

وحافظت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على مستوياتها السابقة في نفس المدة من العام الماضي، على الرغم من تراجع إنتاج بعض الحقول، وكشف تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" تسجيل صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأول 2023 نحو 1.90 مليون طن.

وأرجع التقرير حفاظ صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 على معدلاتها السابقة، إلى مستويات الإنتاج التي ارتفعت بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط، وما تستقبله القاهرة من كميات من حقول أخرى في المنطقة بموجب اتفاقيات مع الشركات الأجنبية.

حقل ظهر ضمن أكبر حقول الغاز العالمية

صادرات الغاز المسال المصرية

وأكد تقرير أوبك، الصادر يوم الأربعاء 17 مايو، بعنوان "تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من 2023 "، وأعده الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي، أن صادرات مصر تؤدي دورًا مهمًا في إطار إستراتيجية القاهرة الهادفة لتكون محورًا إقليميًا لتجارة وتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في دول شرق المتوسط، بقدرات تفوق 12 مليون طن سنويًا.

كما تعد محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله.

وحسب التقديرات الأولية لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول، صدّرت محطتا إسالة الغاز في دمياط وإدكو نحو 1.44 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية (الاتحاد الأوروبي، وتركيا، وبريطانيا)، واستحوذت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023 إلى أوروبا على نحو 76% من إجمالي الصادرات خلال المدة من يناير إلى نهاية مارس (2023).

واستقبلت الأسواق الآسيوية باقي صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأول 2023، والبالغة نحو 0.46 مليون طن بحصّة 24% من الإجمالي.

حقل ظهر ضمن أكبر حقول الغاز العالمية

حقل ظهر ضمن أكبر حقول الغاز العالمية

وجاء حقل ظهر ضمن أكبر حقول الغاز العالمية المنتجة للغاز الطبيعي، في ظل ارتفاع الإنتاج العالمي من الغاز والذي بلغ قرابة 130 تريليون قدم مكعبة خلال العام الماضي 2022، بمعدل نمو 5.7% عن الأرقام المسجلة عام 2021.

واستحوذ حقل ظهر على المرتبة الثامنة، ما بين أهم 10 حقول منتجة للغاز الطبيعي في العالم، ويقع الحقل في المياه الإقليمية بشرق البحر المتوسط على بُعد 190 كيلومترًا من بورسعيد، وفي عام 2022 أنتج حقل ظهر 2.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، مع توقعات أن يصل إلى ذروته الإنتاجية عام 2030، عند مستوى 3.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يبلغ حجم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في مصر 63 تريليون قدم مكعبة، بنهاية عام 2022.

وبلغ الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي قرابة 130 تريليون قدم مكعبة (3.7 تريليون متر مكعب) في عام 2022، بمعدل نمو 5.7% عن الأرقام المسجلة عام 2021، وفقًا لبيانات شركة غلوبال داتا، التي نقلها موقع أوفشور تكنولوجي (offshore-technology).

وجاء في المرتبة الأولى حقل بوفانينكوفسكوي الروسي، والذي يقع في إحدى الأقاليم الفيدرالية في روسيا "أوكروغ يامالو نينتيس"، وتمتلكه شركة الغاز الروسية الكبرى "غازبروم" بنسبة 100%، وأنتج هذا الحقل 10.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويحتل في المرتبة الثانية حقل زابوليارني الروسي، وبلغ إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي في العام الماضي 10.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ويحتل المرتبة الثالثة حقل يامبورغ الروسي، وأنتج هذا الحقل 6.3 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022، وحقل أونغوري الروسي، والذي سجَّل إنتاج الحقل من الغاز الطبيعي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويأتي في المرتبة الخامسة حقل ترول النرويجي، وأنتج حقل ترول 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا.