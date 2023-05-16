أستاذ هندسة بترول: مصر لديها إنتاج ضخم من الغاز الطبيعي

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن هدف مصر التصنيع والصناعة، وبالتالي يجب أن يكون هناك مصدر للطاقة، سواء كانت متجددة أو أحفورية تتمثل فى البترول والغاز.

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها إنتاج ضخم جدا من الغاز الطبيعي، والذى يقدر ب6.8، ومصر تبدأ تصدر للعالم كله، ولكنه يتم إطلاق عليه وقود أحفوري، أى أنه فى يوم من الأيام سينتهي، ومن أجل ذلك يجب على الدولة البحث على مصادر أخري وبدائل للطاقة، بحيث أنها تعوض هذه الأشياء.

وتابع أستاذ هندسة البترول والطاقة، أنه فى حالة حصول مصر على بدائل بهذه الطاقة التي لديها، على سبيل المثال: الهيدروجين الأخضر أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية، سيؤدي إلى مد الفترة الزمنية للوقود الأحفوري ليستمر.