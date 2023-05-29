طالب يؤدي الامتحان بدلا من ابن عمه المحبوس في مخدرات بـ الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب لقيامه بأداء امتحان الرياضيات في الثانوية الفنية بدلا من إبن عمه المحبوس على ذمة قضية مخدرات وسلاح في منطقة الصف.

تفاصيل ضبط طالب داخل لجنة إمتحان في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة العياط تضمن ورود بلاغا من الأجهزة المعينة لتأمين مدرسة العياط الثانوية الفنية بنين، تضمن القبض على طالب بالغ من العمر 17 عاما، مقيم بدائرة قسم العياط داخل لجنة إمتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال وفحص البلاغ، حيث شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام طالب بالغ من العمر 17 عاما بدخول لجنة امتحان بمدرسة العياط الثانوية الفنية بنين لأداء إمتحان الرياضيات بدلا من إبن عمه.

التحريات: ابن عم المضبوط محبوس على ذمة قضايا

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطالب دخل لأداء إمتحان مادة الرياضيات بدلا من إبن عمه الذي كشفت التحريات أنه محبوسا على ذمة قضايا مخدرات وسلاح.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الجريمة تفصيليا، وجرى استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في الجيزة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت التحفظ على المتهم.

واعترف المتهم بدخول الامتحان في مدرسة العياط الثانوية بنين بدلا من ابن عمه بجريمته تفصيليا قائلا أن إبن عمه محبوسا على ذمة قضايا مخدرات وسلاح، وقام بالدخول إلى اللجنة نظرا للشبه بينهما، وذلك حتى لا يضيع عليه العام ويكمل الإمتحانات.

واستمعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى أقوال المراقبين في لجنة مدرسة العياط الثانوية الفنية بنين، حيث تبين اكتشافهم تواجد الطالب داخل لجنة إمتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي الفني، وبسؤاله قرر بأنه هو ذات الشخص، وبتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بدخول الامتحان بدلا من إبن عمه.