محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن خلافا وقع بين حسين الشحات جناح فريق الأهلي، وناديه، حول بعض البنود التعاقدية قبل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو على قناة "تن" :" على الرغم من اتفاق النادي الأهلي مع حسين الشحات على التجديد ومدة العقد لمدة موسمين قادمين والمقابل المادي، إلا أن حسين الشحات يرفض التوقيع بسبب رغبته في إلغاء بند نسبة المشاركة في العقد الجديد مع القلعة الحمراء وهو ما تتحفظ عليه إدارة النادي الأهلي".

وتابع:"من المقرر أن يتم حسم ملف تجديد حسين الشحات مع النادي الأهلي بعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".