أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة موثرة إلي الجماهير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة له عبر خاصية الاستوري، وعلق كاتبًا: “نحن نقوي بالله، ونتعافي بالله، ونطمئن بالله، نحن لا قوة لنا إلا بالله".

وأكد الإعلامي مجدى عبد الغنى نجم الكرة المصرية، أن لجنة التظلمات استقرت على تخفيض عقوبة محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الأهلي.

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا

وقال عبدالغني عبر برنامجه التليفزيوني: "قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم " كهربا “ مهاجم فريق الاهلى إلى 6 مباريات بدلا من 8 مباريات”.

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان تخفيض العقوبة.