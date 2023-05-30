«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

أثارت صورة نشرها طبيب من محافظة القاهرة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تظهر الصورة شخص يقود موتوسيكل في أحد الطرق ليلا بينما يخرج ما يبدو أنه قدم من “شكارة" بيضاء يحملها خلفه.

تداول عشرات الأشخاص الصورة التي تم نشرها مع تعليق ساخر: “هنشوف ديناصورات الفترة الجايه ولاه إيه!”.

تعليقات

وانقسمت التعليقات حول الصورة المتداولة بين مصدومين من كونها تعود لشخص حياته في خطر وبين من يرجح كونها تعود لمانيكان.

بينما طالب آخرين الجهات المسؤولة بسرعة التحري عن حقيقة الصورة خاصة أن رقم لوحة الموتوسيكل يظهر فيها.