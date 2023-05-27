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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يصدر قرارا بشأن تعديل إقامة الأجانب في مصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 977 لسنة 2023، والمختص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر.

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تعديل تنظيم إقامة الأجانب في مصر

وجاء قرار وزير الداخلية : بعد الإطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الإستثمار.

أقامة الأجانب في مصر

وجاء في قرار وزير الداخلية، « يستبدل نص المادة 2 مكرر من القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 المشار إليه»، حيث يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى :

- لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي .

- لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي .

الداخلية: تعديل أحكام الإقامة في مصر

- لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي .

- لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى .

- لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى .

وتضمن قرار وزير الداخلية، تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة الأجانب في مصر، على أن يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار، وينشر القرار بالوقائع المصرية.

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