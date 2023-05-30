عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«دور المرأة لبناء مجتمع واع» ندوة لحزب مستقبل وطن بسيناء

برنامج تدريبي لأمانة
برنامج تدريبي لأمانة المرأة بحزب مستقبل وطن ببئر العبد

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية بعنوان “دور المرأة في نشر الوعي الثقافي والسياسي لبناء مجتمع واع”، بقيادة أمينة المرأة بأمانة المحافظة الدكتورة عبير حجاب، وبتوجيهات من قيادات الحزب بالمحافظة.

الدور الخدمي 

جرى تنظيم الندوة بمقر أمانة قسم بئر العبد، بحضور هاني منصور امين القسم، و بإشراف أمينة المرأة بقسم بئر العبد فوفو عبدالحفيظ العيادي  وذلك لتدريب أمينات المرأة بهيئة المكاتب النوعية والوحدات الحزبية بأقسام بئر العبد ورمانة،  بالدور الخدمي والمجتمعي والتثقيف السياسي وأهميته دور المرأة في نشر الوعي الثقافي والسياسي لبناء مجتمع واعي.

وقد شهدت الندوة ،حوار مفتوح حول الإشكاليات  والتحديات التي تواجه وتعيق أنشطة المرأة بقسمي بئر العبد ورمانة،  وكيفية مواجهتها، ومقترحات وآراء حول تنفيذ مبادرات وفعاليات خدمية وتثقيفة تهم أمانة المرأة في الفترة المقبلة.

حضر الندوة  عبير حسين أمينه المرأة بقسم رمانه، دعاء سالم، إسراء منصور، الأمينات المساعدات لأمانة المرأة، لمياء سالم، رفيدة سليم، فايز خليل،سلمى مصلح، رنا طارق،رانيا صلاح، دينار مصطفى،وعدد من أمينات الوحدات الحزبية وعضوات هيئة مكاتب المرأة بقسمي بئر العبد ورمانة.

 

txt

أوقاف شمال سيناء تفتتح ندوات الأسبوع الدعوى الثقافي بمسجد أل عمار برمانة

سيناء ندوة المراة الثقافى الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

دعاء تحصين الطفل من الحسد والسحر.. كلمات وطرق مجربة

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ