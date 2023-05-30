«دور المرأة لبناء مجتمع واع» ندوة لحزب مستقبل وطن بسيناء

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن محافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية بعنوان “دور المرأة في نشر الوعي الثقافي والسياسي لبناء مجتمع واع”، بقيادة أمينة المرأة بأمانة المحافظة الدكتورة عبير حجاب، وبتوجيهات من قيادات الحزب بالمحافظة.

الدور الخدمي

جرى تنظيم الندوة بمقر أمانة قسم بئر العبد، بحضور هاني منصور امين القسم، و بإشراف أمينة المرأة بقسم بئر العبد فوفو عبدالحفيظ العيادي وذلك لتدريب أمينات المرأة بهيئة المكاتب النوعية والوحدات الحزبية بأقسام بئر العبد ورمانة، بالدور الخدمي والمجتمعي والتثقيف السياسي وأهميته دور المرأة في نشر الوعي الثقافي والسياسي لبناء مجتمع واعي.

وقد شهدت الندوة ،حوار مفتوح حول الإشكاليات والتحديات التي تواجه وتعيق أنشطة المرأة بقسمي بئر العبد ورمانة، وكيفية مواجهتها، ومقترحات وآراء حول تنفيذ مبادرات وفعاليات خدمية وتثقيفة تهم أمانة المرأة في الفترة المقبلة.

حضر الندوة عبير حسين أمينه المرأة بقسم رمانه، دعاء سالم، إسراء منصور، الأمينات المساعدات لأمانة المرأة، لمياء سالم، رفيدة سليم، فايز خليل،سلمى مصلح، رنا طارق،رانيا صلاح، دينار مصطفى،وعدد من أمينات الوحدات الحزبية وعضوات هيئة مكاتب المرأة بقسمي بئر العبد ورمانة.