بعد اختطاف رجل.. الرياض تطلب من الدبلوماسيين السعوديين في بيروت البقاء بمنازلهم

أفادت وسائل إعلام سعودية ، بأن المملكة طلبت من موظفيها الدبلوماسيين في لبنان، البقاء في منازلهم بعد اختطاف مواطن سعودي في بيروت يوم الأحد.

وقالت قناة الإخبارية الحكومية السعودية، إن الرجل الذي يعمل في الخطوط الجوية العربية السعودية خطف في الحي التجاري بالعاصمة اللبنانية.

وذكر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، على تويتر، إن قوات الأمن اللبنانية تتابع القضية وأبلغت السفير السعودي في بيروت.

وأوضح مصدر أمني لبناني، لـ"رويترز"،: “حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب الاختطاف أو الاختفاء' مضيفا أنه يجري التحقيق في أنباء عن فدية”.

وقالت "الإخبارية" إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 400 ألف دولار.

وواصل المولوي: 'ما حدث يمس علاقة لبنان مع (الدول) الشقيقة سيعاقب الجناة بقسوة'.

وشهد لبنان ارتفاعًا في الجريمة منذ عام 2019 عندما انهار النظام الاقتصادي في البلاد تحت وطأة فساد الدولة وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة.

كما انهارت العملة اللبنانية مما أدى إلى شل النظام المصرفي.