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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

10 حملات ودورات تدريبية ضمن فعاليات مشروع "مودة" بالاقصر

صدى البلد

 قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بمواصلة تنفيذ فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمدينتي إسنا وأرمنت، لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتنمية معلوماته ومهاراته فى كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة.

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وأوضح محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم تنفيذ 10 حملات ودورات تدريبية خلال شهر مايو بقرى توماس وعافية، والنجوع، والدير، والديمقراط، والرياينة، والسلام، وأصفون، والحلة، والنمسا، ومدينة إسنا، بإجمالي حضور 1196 شاباً وفتاة بينهم 869 من الاناث، و327 من الذكور.

وتتنوع فعاليات المبادرة بين الندوات والتدريبات المتخصصة وحملات التوعية المباشرة لتوعية الشباب والفتيات برسائل المشروع المختلفة، إذ تقوم تدريبات "مودة" بإكساب المتدربين مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، بدءًا من أُسس اختيار شريك الحياة، ومفهوم الزواج، والتواصل الفعال فى الحياة الزوجية، وأسس حل المشكلات، ومبادئ التغافل والإيثار والمشاركة، والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التى تواجه الأسرة فى مختلف الجوانب.

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