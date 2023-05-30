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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيف مصرية تثير الجدل بنشرها مقطع فيديو لطريقة عمل اللحمة الكدابة

شيف مصرية تثير الجدل
شيف مصرية تثير الجدل بنشرها مقطع فيديو لطريقة عمل اللحمة ال

أثارت شيف مصرية الجدل بنشرها مقطع فيديو لعمل بديل للحمة بأقل التكاليف وهي عبارة عن اللحمة الكدابة.

 شيف مصرية تثير الجدل بنشرها مقطع فيديو لطريقة عمل اللحمة الكدابة 

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نشرت شيف مصرية تدعى رشا فيديو تصنع فيه لحما باستخدام (الدقيق)، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا.

اللحمة الكذابة

وانهالت عليها التعليقات بين مؤيد ومعارض التي تمثلت في سخرية لأن اللحمة الكدابة خالية من البروتين الذي يحتاجه الجسم، ونالت الوصفة إعجاب البعض بشده كوجبة اقتصادية حتى إذا لم تكن بديلا للحم

طريقة عمل اللحم الكدابة 

ولفتت الشيف المصرية الانتباه، إلى أن مزاق اللحم الكدابة أشبه باللحم و قوامها يتشابه مع اللانشون، وتكلفة الكيلو منها لا يتعدى ال 25 جنيه فقط .

وكشف الشيف رشا عن مقادير وطريقة عمل اللحم الكدابة وهى تتمثل فيما يلي : كيلو "دقيق"، مع إضافة ملعقة زيت، قطعة من المرق بنكهة اللحم، ولون طعام أحمر، ومزجت الخليط مع بعضهم البعض و من ثم بدأت في فرد العجين و تقطيعه إلى أجزاء صغيرة، مشيرة إلى أن يمكن طهيه مثل الشورما أو كباب الحلة.

رأي خبيرة التغذية فى تناول اللحمة الكدابة

طريقة عمل اللحم الكدابة 

من جانبها قالت خبيرة التغذية سكينة جمال فى تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه يمكن أن تكون اللحمة الكذابة هي وجبة نباتية مصنوعة من مكونات نباتية مثل الدقيق والخضروات والبقوليات والتوابل التي تمتزج معًا لتشكل مزيجًا شبيهًا باللحم، وبالرغم من أن هذا النوع من الطعام ليس لحمًا حقيقيًا، إلا أنه يحتوي على البروتين والمغذيات الأساسية التي يحتاجها الجسم.

اللحمة الكذابة

وعلى الرغم من أن هذا النوع من الوجبات النباتية يحظى بشعبية في بعض الأوساط الغذائية، إلا أن استخدام الدقيق كمكون رئيسي في صنع اللحمة الكذابة قد يثير بعض الجدل بين المستخدمين، حيث يعتبر الدقيق مصدرًا للكربوهيدرات ولا يحتوي على البروتين الكافي لتلبية احتياجات الجسم منه، مما يجعل بعض الأشخاص يفضلون تناول اللحوم الحقيقية كمصدر رئيسي للبروتين، ومع ذلك.

 يمكن للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو نباتي جزئي الاستمتاع باللحمة الكذابة كبديل للحوم، وذلك باختيار الوجبات النباتية التي تحتوي على مصادر أخرى للبروتين مثل البقوليات والمكسرات والحبوب.

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