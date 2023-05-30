محمد مصيلحي يتراجع عن الاستقالة من رئاسة الاتحاد السكندري

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال لقائه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري أن استقالة محمد مصيلحي من رئاسة النادي مرفوضة، مؤكدًا استمراره في منصبه.

وقال أشرف صبحي، أنه خلال لقائه مع محافظ الإسكندرية ناقش المشكلات التي يعاني منها النادي وتقديم الدعم اللازم لنادي الإتحاد السكندري، وقد تم مناقشة أوضاع النادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن "الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري وأنه تم التنسيق مع المحافظ في عدد من الملفات العالقة".

وأشار الشريف إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات التي يجوز تقديمها كمحافظة لإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الإتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك، والمشكلات قانونية تم حل جزء كبير منها ، وجاري العمل علي حل المتبقي.

وأوضح صبحي أن الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي، والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم.

وأكد المحافظ علي أن الإتحاد السكندري نادي كبير ورمز في عدد من الألعاب الرياضية ، مبينًا أن محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندرى رجل مُحب للنادى، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادي، وبالتالي فهو من النماذج التى ينبغى دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.

ووجه محمد مصيلحي الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على موقفهما تجاهه، وعلي الدعم المتواصل لكافة الأندية الرياضية ومنها نادي الإتحاد السكندري، وكذا التقدير لمجلس إدارة النادى على ما بذوله من جهد خلال الفترة الماضية خدمةً للأعضاء .

وأضاف مصيلحي: "أن لقاء وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، ودعم نواب الإسكندرية، رسالة ليست لي فقط ولكنها رسالة للسكندريين تُزيد المسؤولية وأمانة في أعناقنا".

من جانبه، أثنى كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على جهود رئيس نادي الاتحاد السكندري وأهمية استمراره فى رئاسته للنادى، ومواصلة التطوير الذي يشهده نادى الاتحاد على مستوى البنية التحتية والنتائج الطيبة للفرق الرياضية بالنادى والأنشطة المتنوعة المقدمة للأعضاء كأحد أعرق أندية محافظة الإسكندرية.