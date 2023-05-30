تجنبي الأمراض الخطيرة.. مقدار النشاط البدني المبذول يوميا

يشجع الأطباء على القيام بنوع من النشاط البدني كل يوم؛ حيث أن ممارسة التمارين مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

كيف يمكنك ممارسة النشاط البدني بإستمرار ؟

ويمكن تعزيز القيام بأنشطة بدنية تعمل على جميع المجموعات العضلية الرئيسية (الساقين والوركين والعضلات الخلفية والبطن والصدر والكتف على الأقل يومين في الأسبوع، ويشمل ذلك حمل أكياس تسوق ثقيلة، ورفع الأوزان.

ويمكن للقيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل للكثافة في الأسبوع أو 75 دقيقة من النشاط الشديد في الأسبوع، ويشمل النشاط المعتدل كالمشي، ركوب الدراجة، والرقص، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كيف يمكنك ممارسة النشاط البدني بإستمرار ؟

أما بالنسبة للنشاط البدني الشديد فيمكن أن يحدث عن طريق الركض والسباحة وركوب دراجة بسرعة، والقيام بها أربعة وخمسة أيام في الأسبوع، أو كل يوم لتقيل وقت الجلوس أو الاستلقاء فترات طويلة من عدم التحرك.

ويمكن للبالغين أيضا أن يحققوا هدفا أسبوعيا للنشاط البدني بممارسة دورات قصيرة من النشاط البدني الشديد، والذي يشمل ذلك رفع الأوزان الثقيلة، والركض، وممارسة التمارين عالية الكثافة مع مزيج من النشاط المعتدل.