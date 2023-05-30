بعد توقف 10 سنوات.. إعادة تشغيل مطار طابا برحلة سياحية من سلوفاكيا

بعد توقف دام 10 سنوات تم إعادة تشغيل مطار طابا الجوي باستقبال أول رحلة قادمة من مطار "براتيسلافا" عاصمة سلوفاكيا علي متنها ١٨٨ سائح قادمين للاستمتاع بشواطئ طابا الجميلة وقضاء عطلات استجمام بمنتجعات طابا ونويبع.

استقبلت الطائرة بتقليد رش الماء وتوزيع الورود والشوكولاتة علي السائحين علي انغام الموسيقي الهادئة وكان في استقبالها اللواء محمد راشد مدير مطار طابا الجوي .



نظمت الرحلة السياحية شركة نيبتون للسياحة ومن المتوقع أن تشهد منطقة طابا انتعاشة سياحية كبيرة بعد إعادة تشغيل مطار طابا الجوي واستقبال رحلات سياحية من دول أوربا بالإضافة للسياح القادمين عبر منفذ طابا البري .

إعادة تشغيل مطار طابا

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