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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

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نيكاراجوا تعتزم إعادة فتح سفارتها بالجزائر

الجزائر علم
الجزائر علم

التقى رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، بوزير خارجية جمهورية نيكاراجوا، دونيس مونكادا. 

جاء هذا اللقاء على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيس جمهورية نيجيريا أمس، ممثلا لرئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون.

ووفق  بيان صادر عن المجلس، فإن الطرفين تناولا خلال اللقاء واقع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وتباحثا سبل تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، لاسيما فيما يخص العمل البرلماني المشترك عن طريق تقوية جسور التواصل والحوار بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

من جانبه ، عبر وزير خارجية جمهورية نيكاراجوا عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في الجزائر في القريب العاجل.

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الجزائر نيكاراغوا المجلس الشعبي الجزائري وزير خارجية تنصيب رئيس جمهورية نيجيريا عبد المجيد تبون

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