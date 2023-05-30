نيكاراجوا تعتزم إعادة فتح سفارتها بالجزائر

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التقى رئيس المجلس الشعبي الجزائري، إبراهيم بوغالي، بوزير خارجية جمهورية نيكاراجوا، دونيس مونكادا.

جاء هذا اللقاء على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيس جمهورية نيجيريا أمس، ممثلا لرئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون.

ووفق بيان صادر عن المجلس، فإن الطرفين تناولا خلال اللقاء واقع العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وتباحثا سبل تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة، لاسيما فيما يخص العمل البرلماني المشترك عن طريق تقوية جسور التواصل والحوار بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

من جانبه ، عبر وزير خارجية جمهورية نيكاراجوا عن رغبة بلاده في إعادة فتح سفارتها في الجزائر في القريب العاجل.