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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

31 شخصا يمتلكون مالا أكبر من خزانة أمريكا.. من هم ؟

دولارات
دولارات

بالتزامن مع اقتراب موعد دفع ديون الولايات المتحدة، فإنه يمتلك 31 شخصية ثرية ثروات تعادل أكثر من خزانة الولايات المتحدة. وبحسب مؤشر Bloomberg Billionaires، فإن 18 أمريكيًا يمتلكون ثروات تفوق البلد.

ووفقا لوقع “روسيا اليوم”، تتضمن القائمة إيلون ماسك، وجيف بيزوس، وبيل جيتس، وتأتي هذه الأخبار في ظل تنافس الكونجرس حول رفع حد الاقتراض الحكومي، حيث تحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن عدم رفع حد الدين بحلول الخامس من يونيو سيؤدي إلى تخلف البلاد عن سداد ديونها لأول مرة في التاريخ، مما يشكل خطرًا على الاقتصاد العالمي.

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 ومع تصاعد المخاوف من تداعيات هذا الوضع، بدأت وكالات التصنيف الائتماني في وضع تصنيفات البلد، ويبرز هذا الوضع الفارق الهائل بين ثروات الأغنياء وحاجة الحكومات بتمويل الخدمات الأساسية.

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الديون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصدر نص الاتفاق يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء في مجلس النواب. ومع ذلك، أثارت بعض أجزاء الاتفاق اعتراضات عدة من كلا الحزبين.

وفي حال عدم رفع حد الدين بحلول 5 يونيو، فسيتعذر على الخزانة تلبية التزامات الإنفاق المقررة لهذا الأسبوع بقيمة 92 مليار دولار، مما سيجبرها على اختيار ات أخرى.

 وتتوقع توجه الأولوية لمدفوعات الفائدة على الديون الحكومية الهائلة التي بلغت 31.8 تريليون دولار، مما يعني أن المدفوعات غير الفائدة.

وقد بدأت وكالات التصنيف الائتماني في التحضير لتخلف محتمل عن السداد. فقد وضعت وكالة فيتش ومورنينغستار تصنيف AAA للولايات المتحدة قيد المراجعة، فيما لم تتخذ وكالة S&P Global قراراً بعد، على الرغم من أنها كانت قد خفضت التصنيف السابق للدولة توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الديون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصدر نص الاتفاق يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الأربعاء في مجلس النواب. 

الاقتصاد العالمى الولايات المتحدة الكونجرس

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