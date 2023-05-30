عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

نتيجة الشهداة الإعدادية
نتيجة الشهداة الإعدادية 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وذلك لرغبة العديد منهم في الاطمئنان على النتيجة بالترم الثاني، وذلك بعد ظهور النتائج واعتمادها رسميا في عدد من المحافظات وتوالي ظهورها واعتمادها تباعا في المحافظات الأخرى. 

وقد أعلن عدد من المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بعد اعتمادها رسميًا من قبل المحافظين، وفي هذا الصدد ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

نتيجة الشهداة الإعدادية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة 

ويمكن لأولياء الأمور والطلاب في محافظة القاهرة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2023 عبر الضغط هنا فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 

ويمكن الحصول على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس فور ظهورها عبر بوابة محافظة الجيزة من خلال الضغط هنا ، أو مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا فور إعلانها.

نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

وعن الحصول على نتيجة الإعدادية نصف العام 2023 محافظة الإسكندرية، فيمكن الدخول على هذا الرابط فور إعلانها. 

 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2023

 

ويمكن الحصول على نتيجة نصف العام الشهادة الإعدادية محافظة مطروح من خلال بوابة المحافظة عبر  الضغط هنا . 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة والتي يترقبها الكثير من خلال رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة أو مديرية التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا  أو هنا  فور إعلانها.

نتيجة الإعدادية الترم الأول محافظة كفر الشيخ

ويمكن الحصول على نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، من خلال موقع المحافظة أو مديرية التربية والتعليم، عبر هذا الرابط  أو هذا الرابط فور إعلانها.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الغربية

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في الغربية من خلال هذا الرابط  فور إعلانها.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة المنوفية 

ويمكن الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي من خلال إدخال رقم الجلوس والاسم محافظة المنوفية، عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط فور نزولها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022-2023 محافظة القليوبية 

وفي محافظة القليوبية، يمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 على موقع المحافظة من خلال هذا الرابط ،  بعد اعتمادها رسميا من المحافظ خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة الشهداة الإعدادية 2023

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات 

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لباقي المحافظات عبر بوابة كل محافظة برقم المحافظة والتي نرصدها فيما يلي: 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة اضغط هنا اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية عبر اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية عبر اضغط هنا  

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية عبر اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم  اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا  اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء  اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية  اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر اضغط هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

 

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على الصفحات الرسمية من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس  محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف

 

الاعدادية 2023 الاعدادية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية 2023 الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة القدر .. ردد أفضل 410 أدعية مستجابة تفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء ليلة القدر .. ردد 7 كلمات لم تفارق لسان النبي في العشر الأواخر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات فيها خير الدنيا والآخرة وردد أفضل أدعية النبي

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

تجارة عين شمس: نسبة حضور الطلاب لأداء امتحانات الميدتيرم مرتفعة جدا

تزامنا مع امتحانات الميدتيرم.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

لمشاهدة مسلسلات رمضان.. ادفع فاتورة التليفون الأرضي بالموبايل

ترشيحاتنا

دعم جديد لأوكرانيا.. زيلينسكي يطلب أسلحة من كوريا الجنوبية

رغيف العيش بأمان.. ماذا فعلت الدولة لتأمين غذاء المصريين؟

بعد حصوله على جائزة التفوق..الفنان فتحى عفيفي يشكر الدولة لاحترام مشواره الفني|خاص

الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

فيديو

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ