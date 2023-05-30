متغطي بنص كم.. الغندور يعلق على هدف الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا

علق الإعلامي خالد الغندور على هدف حسين الشحات في مباراة أمس ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "هدف الأهلي متغطي بنص كم والدنيا مبسوطة أما هدف بيرسي في فاركو الموسم الماضي كان هينهي مسيرة محمود عاشور أفضل حكم فار في مصر وحكم بروكسي من غير فار ادبح والبنا بالفار حصل ١٠ علي ١٠ في ماتش السوبر ده عنوان التحكيم في مصر".

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

وواصل: "هدف الأهلي صحيح، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة تمامًا، وإنذار كهربا مستحق لأنه ادعى التمثيل رغم وجود احتكاك بسيط".

وتابع: "محمد عادل أظهر مستوى جيد للغاية عكس ما ظهر عليه في لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، وهو حصل على راحة من المباريات ولذلك استعاد مستواه في لقاء اليوم".