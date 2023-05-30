عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متغطي بنص كم.. الغندور يعلق على هدف الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور على هدف حسين الشحات في مباراة أمس ببطولة الدوري الممتاز.

 

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "هدف الأهلي  متغطي بنص كم  والدنيا مبسوطة أما هدف بيرسي في فاركو الموسم الماضي كان هينهي مسيرة محمود عاشور أفضل حكم فار في  مصر وحكم بروكسي من غير فار ادبح والبنا بالفار حصل ١٠ علي ١٠ في ماتش السوبر  ده عنوان التحكيم في مصر".

 

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

وواصل: "هدف الأهلي صحيح، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة تمامًا، وإنذار كهربا مستحق لأنه ادعى التمثيل رغم وجود احتكاك بسيط".

وتابع: "محمد عادل أظهر مستوى جيد للغاية عكس ما ظهر عليه في لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، وهو حصل على راحة من المباريات ولذلك استعاد مستواه في لقاء اليوم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لشفط الدهون خرجت بدون معدة

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن الضربات الأوكرانية في روسيا

مطالب بتخفيض أعداد المقبولين بكليات التجارة والحقوق والآداب في تنسيق الجامعات 2023

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

كان بيطب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

قبل مواجهة طلائع الجيش.. حقيقة هروب المدير الفني للزمالك من الفندق.. تفاصيل

السيسي: حريصون على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

فيديو

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ