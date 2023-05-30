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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 ألف عضو شاركوا ومد التسجيل ساعة.. إقبال تاريخي بعمومية المهندسين الطارئة|فيديوهات

عمومية المهندسين
عمومية المهندسين

يواصل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية التصويت في العمومية الطارئة المنعقدة الآن بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر على قرار سحب الثقة من النقيب العام المهندس طارق النبراوي.

وأكد المهندس هاني محمد محمود، رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، وقبل لحظات من انتهاء أعمال الجمعية العمومية الطارئة  أن عدد المهندسين الذين سجلوا حتى الآن، تجاوز 15 ألف مهندس، لافتا إلى أنه تم طباعة 40 ألف استمارة، وزعت على 40 لجنة.

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية، أنه تم مد التصويت إلى الساعة 8 مساء، مرجحا المد لفترة أخرى حال استمرار تدفق الأعضاء على المشاركة في أعمال الجمعية العمومية الطارئة، حيث كان مقررا إنهاء أعمال العمومية في السابعة مساء وفق الدعوة الموجهة للمهندسين.

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