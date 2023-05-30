بيان عاجل من الخارجية الفرنسية بشأن الوضع في السودان

تشيد فرنسا بتمديد وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ابتداءً من 29 مايو الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إلا أنها تعرب عن أسفها بشأن الانتهاكات العديدة التي سبق وارتكبتها أطراف النزاع.

وفي بيان للخارجية الفرنسية، أكدت فرنسا على مسؤولية الطرفين التي تنطوي على التأكد من احترام قواتهما الالتزامات التي جرى التوقيع عليها في جدة فيما يخص وقف إطلاق النار وتيسير عملية توصيل المساعدة الإنسانية.

وتابعت فرنسا في بيانها: لن يحل السلام الدائم في السودان ما لم تشارك جميع الجهات الفاعلة السودانية في تحقيق هذا الهدف، وتدعو فرنسا الأطراف إلى ضم القوى السياسية والمجتمع المدني السوداني إلى المحادثات في أسرع وقت ممكن بغية التوصل إلى إعلان وقف إطلاق نار دائم وإلى تسوية سياسية للأزمة.

وتذكر فرنسا في هذا الصدد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة السيد فولكر بيرتس.