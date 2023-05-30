تامر هجرس: لو مراتك بتتعاكس اعرف إنك مع واحدة جميلة| فيديو

قال الفنان تامر هجرس، إنه لا يشعر بالغيرة على زوجته رغم أنها شديدة الجمال داخليا وخارجيا، ولكنه تعلم أن يتغلب على هذا الشعور مع الوقت.

ووجه تامر هجرس رسالة إلى الرجالة قائلا:" بقول لكل راجل لما يبقى في إعجاب ولا الناس بتبص لمراتك تعرف إنك مع واحدة جميلة جدا

بدون قلة أدب.. مينفعش الراجل يحب واحدة في إطار معين ولما يتجوزوا يقولها متلبسيش ومتخرجيش وبتطفيها".

قال الفنان تامر هجرس، إنه يرفض وصف نفسه، إنه مصاب بمرض OCD، ولكنه لن يستخدم هذا المصطلح في حياته، ولكنه شخص دقيق بشكل كبير خاصة في أمور معينة.

وكشف “هجرس”، في تصريحات صحفية له، عن رغبته في الاسترخاء، ورغم أنه شخص غير عصبي، إلا أنه يحاول الابتعاد دائما والتخلص من العصبية بشكل كامل، موضحا "مبتعصبش كتير بس مش عاوز حاجة تضايقني وتأثر على حياتي".

وأشار تامر هجرس إلى أنه لا ينتمي إلى شلة معينة في الوسط الفني، ولكنه مقتنع بأنه في أحد الأيام سيكتشفه مخرج ويخرج منه كل الموهبة التي يرغب في تقديمها.

وكشفت تامر هجرس عن حبه الشديد للمناطق الساحلية وتواجدها بها معظم أوقات السنة.

وقال انه يحب التأمل على ضفاف البحار وذلك بقراءة القران الكريم، مؤكدا:"بحب اتواجد في مناطق فيها بحر مثل الساحل وشرم الشيخ والجونة، وبحب هذه المناطق جدا ومعظم وقتي فيها للتأمل على البحر».

وتابع:"بالنسبالي (المديتيشن) التأمل اني اقرأ القران على البحر، وبحاول اعمل خير كتير، وفي حاجات ودعوات واشياء للخير مش عايز اتكلم عنها، ولكن انا مش ملاك أنا فيا عيوب كتير جدا، والمطلوب أن الانسان يسب نفسه كل يوم 10 دقايق يتأمل فيهم.

يشارك تامر هجرس في بطولة فيلم " شوجر دادى"، مع كل من بطولة ليلى علوى بيومى فؤاد و حمدى الميرغنى و فرح الزاهد و مروة الغيطى و مصطفى غريب من تأليف لؤى السيد و إخراج محمود كريم.