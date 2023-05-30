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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الثقافة: 32 فئة تندرج تحت قائمة جوائز الدولة التشجيعية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل وكواليس الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق.

 

وزيرة الثقافة توضح كيفية اختيار الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.. فيديو

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

 وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك عدة مستويات لجوائز الدولة وكل فئة لها معايير محددة ".

 

وتابعت نيفين الكيلاني :"  لدينا جوائز الدولة التشجيعية ويتم التقدم للحصول عليها وبها شرط بان يكون المتقدمين للحصول عليها أقل من 40 سنة ، ولدينا جوائز الدولة  التقديرية والتفوق ويتم الترشيح لها من جهات ومؤسسات ثقافية لشخصيات محددة .

 

وأكملت نيفين الكيلاني :"  جائزة النيل تكون للمبدعين المتميزين على مجمل الاعمال والتاريخ  الفني او العلمي او الثقافي ".

 

ولفتت نيفين الكيلاني :"  يكون لدينا 32 جائزة تشجيعية في مختلف  الفروع وتكون في مجالات الابداع الفني والثقافي والعلمي ويتم التقدم لها من المبدعين الشبان ".

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