وزيرة الثقافة: 32 فئة تندرج تحت قائمة جوائز الدولة التشجيعية

كشفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل وكواليس الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق.

وقالت نيفين الكيلاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" هناك عدة مستويات لجوائز الدولة وكل فئة لها معايير محددة ".

وتابعت نيفين الكيلاني :" لدينا جوائز الدولة التشجيعية ويتم التقدم للحصول عليها وبها شرط بان يكون المتقدمين للحصول عليها أقل من 40 سنة ، ولدينا جوائز الدولة التقديرية والتفوق ويتم الترشيح لها من جهات ومؤسسات ثقافية لشخصيات محددة .

وأكملت نيفين الكيلاني :" جائزة النيل تكون للمبدعين المتميزين على مجمل الاعمال والتاريخ الفني او العلمي او الثقافي ".

ولفتت نيفين الكيلاني :" يكون لدينا 32 جائزة تشجيعية في مختلف الفروع وتكون في مجالات الابداع الفني والثقافي والعلمي ويتم التقدم لها من المبدعين الشبان ".