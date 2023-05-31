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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تستخدم الملح فى التخلص من رائحة العرق

الملح
الملح

يعاني كثيرون من رائحة العرق الكريهة خلال فصل الصيف مما يضطرهم إلى تحمل تكاليف شراء مستحضرات التجميل المخصصة لمكافحتها ولكن هل تتخيل أن الملح قادر على حل هذه المشكلة

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraze” الملح وتحديدا الإنجليزي قادر على منع رائحة العرق القوية لأنه مضاد للأكسدة ومن المعروف أنه يزيل سموم الجسم، ويساعد أجسامنا على إنتاج هرمون يسمى السيروتونين، مما يساعده على الاسترخاء. 

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وتعمل خصائص ملح الإنجيزي على تخفيف التوتر وهذا بدوره يقلل من إفراز العرق ، وبالتالي القضاء على رائحة العرق الكريهة من أجسامنا.

تقليل العرق
تقليل العرق

يمكن استخدام الملح في التخلص من رائحة العرق بوصفة سهلة جدا ولن تحتاج إلى تطبيقها كل يوم بل 3 مرات فى الأسبوع فقط ، وهى:


مكونات وصفة رائحة العرق 
ملح إنجليزي
ماء ساخن

طريقة استخدام الملح لمنع رائحة العرق 
املأ حوض الاستحمام أو الجاكوزي بالماء الساخن واسكب فيه حوالي 2 إلى 3 أكواب من الملح الإنجليزي.
انقع نفسك في الحمام واسترخي ويمكنك تجربة هذا العلاج 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

 

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