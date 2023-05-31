متعهدة بعملية جديدة.. كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري

كشفت كوريا الشمالية عن سبب فشل إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-"1 لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار اليوم الأربعاء، والذي أدانته كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، قالت بيونج يانج إن فشل إطلاق الصاروخ وتحطمه في البحر جاء بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.

وأوضحت أن المشكلة حدثت عندما فشل اشتعال المرحلة الثانية من محرك الصاروخ، وذلك بعد انفصال المرحلة الأولى، مما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الأصفر.

وقالت وكالة الفضاء في كوريا الشمالية إنها ستتخذ تدابير علمية وفنية عاجلة للتحقيق وتصحيح المشاكل في صاروخ القمر الصناعي، مؤكدة أنها ستنفذ الإطلاق التالي في أقرب وقت ممكن بعد إجراء اختبارات مختلفة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

من جانبه، قال المتحدث باسم وكالة الفضاء في كوريا الشمالية إن الحادث يعتقد أنه ناجم عن عدم وجود موثوقية واستقرار لنظام المحرك الجديد المطبق في صاروخ شوليما-1 وعدم استقرار الوقود المستخدم، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وأضاف المتحدث أن العلماء والمهندسين والخبراء يتخذون إجراءات ملموسة لمعرفة سبب الحادث.