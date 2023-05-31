آمنة: تطوير عمل المحافظات ومساعدتها على جذب الاستثمارات

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع دعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يمثل شراكة رائعة بين كل من وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وعقد الاجتماع في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج والسفير ياسر عابد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، إلى جانب الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور خالد عبد الحليم مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية وفريق عمل المشروع وممثلين من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى .

وفى بداية الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أهمية الشراكة القائمة و التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني الذى يعد استمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين والذي بدأ في 2009 في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والذي استفادت منه الوزارة خلال السنوات الماضية ويدعم جهودها فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة لديها أجندة عمل تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة وشركاء التنمية الدوليين ومع الوزارات المركزية بالحكومة ، مشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الوزارة في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل منها دفع الاستثمار في ضوء توجه الدولة في هذا الشأن وبصفة خاصة عقب القرارات التاريخية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى ستسهم فى دعم وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة ومناخ العمل للقطاع الخاص وكذا ملف تطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يعد مشروعا غير مسبوق ويحقق عدالة اجتماعية لجميع أبناء الريف المصري وتقليل نسب الفقر وتحسين مستوي الخدمات الأساسية لحوالى 60 مليون مواطن .

وأضاف آمنة أن الوزارة تولى أهمية كبرى لملف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية على مستوي الديوان العام للوزارة وكذا جميع العاملين بالإدارة المحلية للمساهمة فى تحسين أداء مجالات العمل المختلفة بالوزارة ، لافتاً إلى أن هناك تعاون مع الجهات الدولية فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالمحليات وكان آخرها برنامج تدريبى لنواب المحافظين وسكرتير العموم بمحافظات الصعيد والذى نظمه اتحاد البلديات الهولندي.

وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية وذلك ضمن مكون التنمية الاقتصادية المحلية بالمشروع وذلك استجابة لتوجه الدولة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى وجود تطوير كبير شهدته المحافظات فيما يخص تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المراكز التكنولوجية المطورة ، مشيراً إلى الإجراءات والآليات التى وضعتها الوزارة منذ توليه المسئولية لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظات بصورة مستمرة و حثيثة لتذليل أى تحديات ، مؤكداً على الدعم الذى يقدمه فخامة رئيس الجمهورية للقطاع الخاص فى مصر وزيادة دوره ومشاركته فى المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة بما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب .

وشدد الوزير على اهتمامه ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للوزارة والمحافظات ليس فقط بالمحافظات الإرشادية الأربعة للمشروع ولكن فى عموم محافظات الجمهورية .. وطلب "آمنة" بأهمية عدم تركيز برامج التدريب المستهدفة فى المشروع على العاملين بالمحافظات الإرشادية الأربعة وضرورة تعميمها على كافة محافظات الجمهورية .

وأكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الدولة بملف اللامركزية بالمحافظات وأن الوزارة لديها العديد من الجهود والمبادرات فى هذا الصدد منها تمكين المحافظين من وضع الخطط واقتراح المشروعات والاشتراك مع الوزارات المعنية وأعضاء مجلسي النواب فى تطوير أساليب العمل بالمحافظات وتوفير الدعم الجهات المعنية بما يحقق الاستجابة للمطالب الحقيقة للمواطنين .

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