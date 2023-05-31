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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: فحص 19 مليون سيدة ضمن الكشف المبكر عن أورام الثدي

الكشف المبكر عن أورام
الكشف المبكر عن أورام الثدي

قالت الدكتورة نهال المشد أستاذ علاج الأورام، إنه يوجد فى كل قرية الأن وحدة أولية عن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، مشيرة إلى أنها تكون بالمجان.

وأضافت  أستاذ علاج الأورام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوحدة الأولية تقوم بالإظمئنان على صحة المرأة العامة، موضحة أنه فى البداية يتم أخذ الوزن والطول، موضحة أنه تم فحص 19 مليون سيدة ضمن المبادرة.

وتابعت  أستاذ علاج الأورام، أنه يتم الكشف عن السيدة من أول سن ال18 ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، ويكون مجانيا.

 

أستاذ علاج الأورام وحدة أولية أورام الثدي الكشف المبكر عن أورام الثدي صحة المرأة العامة

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