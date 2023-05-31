بدء جلسة مباحثات موسعة برئاسة مدبولي ونظيره الفلسطيني

بدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الادارية، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات علي الساحة العربية والاقليمية .

ويزور رئيس وزراء فلسطين مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني ، الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأول في مطار القاهرة، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.