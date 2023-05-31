4 نصائح مهمة لحماية حساباتك من الاختراق.. خبير تكنولوجيا المعلومات يوضحها

قدم المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، نصائح مهمة لحماية الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق.



ونوه “طارق”، خلال حواره ببرنامج “ صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم داليا أيمن، اليوم الأربعاء، بأن هناك طرق أخرى للاختراق منتشرة وهي أن أغلب المستخدمين لديهم تطبيقات بديلة مثل الواتساب الذهبي، محذرًا من تحميل مثل هذه التطبيقات.



وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن هذه التطبيقات البديلة تنتهك خصوصية الهاتف بالكامل، كما نصح المستخدمين بالدخول على متجر التطبيقات سواء للأندرويد، أو نظام ios، وتحمل تطبيق حماية للهاتف، وعمل فحص للجهاز.



وأجاب عن سؤال: “إزاي نعلم الناس تحمي نفسها على السوشيال ميديا في عصر التكنولوجيا؟”، من خلال عدة خطوات جاءت كالتالي:

ـ الدخول على إعدادات منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت فيسبوك أو إنستجرام وغيرها.

ـ الدخول على الخصوصية ومن ثم تفعيل المصادقة الثنائية، ويقوم الشخص بوضع رقم هاتف آخر لا يوجد مع أحد.

ـ كلمة السر يجب أن تكون أكثر من 16 حرفا ورمز ورقم.

ـ عدم توحيد كلمات السر في جميع منصات التواصل الاجتماعي.